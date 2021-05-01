Премьер Армении Пашинян не сразу смог покинуть Казань

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян Фото: REUTERS

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян не сразу смог вылететь в Ереван из Казани, куда он прибыл во главе армянской делегации, принимавшей участие в заседании межправсовета ЕАЭС, передает агентство Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу правительства.

По данным издания, перед самым вылетом в самолете, которым делегация должна была возвращаться в Ереван, обнаружилась техническая неисправность. Устранить проблему достаточно быстро не удалось, поэтому гостям из Армении было предоставлено другое воздушное судно.

Источник в правительстве республики сообщил агентству, что возглавляемая Пашиняном делегация в ночь на субботу, 1 мая, вылетела домой другим самолетом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 апреля Никол Пашинян объявил о своем уходе в отставку после запланированных на 20 июня 2021 года внеочередных парламентских выборов, но до голосования продолжит исполнять обязанности премьера Армении.