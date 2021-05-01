Болгария открыла границы для привитых "Спутником V" россиян Фото: Евгения ГУСЕВА

Болгария открыла границы для россиян, привитых вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». В страну также пустят российских граждан с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до прибытия. Об этом сообщила исполняющая обязанности вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияна Николова.

«С 1 мая Болгария открывает летний туристический сезон, в список вакцин, одобренных болгарским министерством здравоохранения, включена и российская вакцина "Спутник V"», - приводит ТАСС слова министра.