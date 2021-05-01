Умер Илай Броуд, один из богатейших людей США

Илай Броуд
Фото: REUTERS
В возрасте 87 лет ушел из жизни Илай Броуд, один из богатейших людей США.
Как передает агентство Reuters, миллиардер умер в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе после долгой болезни.
Журнал Forbes оценил доход Броуда в 6,9 миллиардов долларов. Бизнесмен занимал 85 место в рейтинге богатейших американцев.
Илай Броуд заработал свое состояние на недвижимости и страховании, однако по профессии он был бухгалтером. Как отмечает Reuters, бизнесмен также помог «создать арт-сцену Лос Анджелеса». Он построил музей с бесплатным входом The Broad, а также принял участие в строительстве концертного зала имени Уолта Диснея.
Кроме того, миллиардер основал университетский колледж бизнеса и Высшую школу менеджмента, а также инвестировал более миллиарда долларов в создание и поддержку исследовательского центра геномной медицины.