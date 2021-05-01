Большинством новых граждан России в 2020 году стали украинцы

Украинцы составили большинство среди получивших гражданство РФ в 2020 году Фото: REUTERS

Почти все, получившие в 2020 российское гражданство, сменили его после гражданства Украины, сообщили в пресс-центре МВД России.

- Более 98% иностранных граждан, приобретших российское гражданство в 2020 году, составляют выходцы из бывших союзных республик - 640 тыс. человек. Такое стремление обусловлено близостью территорий, общим историческим прошлым, отсутствием языкового барьера и понятным менталитетом, - сообщили агентству ТАСС в МВД.