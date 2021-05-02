ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 870 тысяч человек

Индия снова бьет все рекорды по числу инфицированных за сутки Фото: REUTERS

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 870 тысяч и вплотную приблизилось к 151 миллиону.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер субботы, 1 мая 2021 года, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 150 989419 случая заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 3 173576 человек. За прошедший день выявлено 870405 новых инфицированных, умер 14 661 больной.

Большинство случаев заражения (свыше 48%) за прошедший день – 419456 – зарегистрированы в Юго-Восточной Азии, в этот регион ВОЗ включает и Индию. На втором месте Северная и Южная Америка (219805 новых случаев), третью строчку занимает Европа, где число инфицированных за сутки возросло на 155791 человека.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в Индии зарегистрировали очередной мировой рекорд по числу заразившихся за сутки – 402 тысячи новых случаев. Больницы в стране переполнены, не хватает медицинского кислорода и коек. Тела погибших сжигают прямо на улицах. Россия отправила в Индию гуманитарную помощь.