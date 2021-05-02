Эксперт напомнила про дополнительные выплаты для наследников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После смерти родственника или другого близкого человека можно не только вступить в наследство, но и получить дополнительные выплаты от государства. В первую очередь это касается нетрудоспособных граждан, которые находились на иждивении умершего. Об этом в воскресенье, 2 мая, рассказала доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Марина Филиппова.

- Право на пенсию имеют дети, родители, супруги умершего, а также его дед и бабушка, братья, сестры, внуки, если нет лиц, на которых законом возложена обязанность по их содержанию. Это касается трудовой и накопительной пенсии. При этом правопреемники могли быть назначены покойным из числа любых лиц. Умерший в своем наследстве также могут определить доли, которые им будут выплачены из пенсионных накоплений, - объяснила эксперт в интервью изданию «Прайм».

Единовременные и ежемесячные страховые выплаты полагаются нетрудоспособным иждивенцам в случае, когда причиной смерти наследодателя стал несчастный случай на производстве. Единовременная выплата назначается на сумму в миллион рублей – она делится между всеми получателями, а ежемесячные назначаются в зависимости от заработной платы покойного.

Как писал сайт kp.ru, ранее замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова назвала категории россиян, которые имеют право получать сразу две пенсии. В первую очередь в этот перечень вошли участники Великой Отечественной войны и люди с инвалидностью.