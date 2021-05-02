Сенатор Елена Бибикова рассказала, кто в России может получать две пенсии

Право получать две пенсии в России имеют участники Великой Отечественной войны и люди, имеющие инвалидность Фото: Иван ВИСЛОВ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, какие категории граждан в России имеют право получать не одну пенсию, а две. В частности, по ее словам, две разновидности пенсии одновременно могут получать участники Великой Отечественной войны и люди с инвалидностью.

«К примеру, две пенсии могут получать инвалиды и участники Великой Отечественной войны – по инвалидности и по старости. В некоторых случаях две пенсии – военную и по старости – могут получать и бывшие сотрудники силовых структур», - сказала сенатор в интервью «Парламентской газете».

Елена Бибикова уточнила, что речь идет о тех, кто заработал пенсию по выслуге лет в силовом ведомстве, после чего успел выработать стаж, «а в этом году это 12 лет, и нужное количество пенсионных баллов – сейчас это 21 балл – для назначения страховой по старости в системе обязательного пенсионного страхования».

«Таким образом, они будут получать две пенсии – и по линии своего ведомства и страховую часть пенсии по старости», - пояснила она изданию.

Напомним, сайт kp.ru писал, кто с 1 мая 2021 года получит прибавку к пенсии и сколько она составит, а также о том, что ветераны Великой Отечественной войны традиционно получат к Дню Победы единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

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