Лидер общественного движения Тимофей Баженов отметил серьезное значение Пасхи для верующих

Тимофей Баженов Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Пасха – это день, когда каждый может задуматься, какую посильную лепту он может внести в то, чтобы помочь ближнему. Не надо бояться того, что ваш вклад будет скромным. Все великие дела православные творили миром – будь то строительство храмов, или изгнание захватчиков, и каждый вкладывал сколько мог.

По словам Баженова, мир, в старославянском понимании – это община, суть которой есть взаимопомощь и братство. И уроки, которые общество вынесло из пандемии, говорят о непреходящей ценности взаимопомощи, сердечного отношения друг к другу.

«Сегодняшнее таинство и сегодняшняя молитва делает нас увереннее в завтрашнем дне. Я поздравляю всех православных христиан, да и всех христиан на свете с этим замечательным праздником.

С Пасхой вас, дорогие друзья! С Пасхой, братья и сестры! Христос Воскресе!», – поздравил верующих Тимофей Баженов.