Глава МИД Латвии предложил запретить въезд в страну зиме

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич, прочитав прогноз погоды на завтра, в шутку предложил запретить зиме въезд в республику. Дело в том, что по прогнозам синоптиков, в Латвии в понедельник, 3 мая, ожидаются дождь со снегом и сильный ветер.

«Если так будет продолжаться, то зиму надо будет включить в список нежелательных для Латвийской республики лиц, установив запрет на въезд в страну», - написал Эдгарс Ринкевич на своей странице в Facebook.