Врач перечислил симптомы тяжелого течения коронавируса у ребенка

Врач рассказал, что должно насторожить родителей, если их ребенок заразился коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, по каким признакам можно понять, что болезнь заразившегося коронавирусом ребенка переходит в тяжелую форму.

Родители должны насторожиться, если у малыша появились одышка и сыпь, а повышенная температура держится более трёх дней. Такие симптомы, по словам врача, – «повод для дополнительной диагностики, а именно рентгенографии».

«Изменения на ней могут быть также свидетельством о развитии осложнений, в том числе мультивоспалительного синдрома – тяжелого состояния, при котором поражается сразу несколько систем организма», - пояснил эпидемиолог в беседе с РИА Новости.

К слову, сайт kp.ru писал, как масса тела влияет на тяжесть течения заболевания COVID-19 в разном возрасте: даже молодые люди с лишним весом рискуют оказаться в реанимации, однако врачи выяснили, что в зоне риска находятся и те, чей ИМТ ниже нормы.