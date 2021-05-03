МВД России с помощью специальной программы выявило более 324 тысяч серийных мошенничеств

Специалисты МВД РФ с помощью программы «Дистанционное мошенничество» стали выявлять серийные мошенничества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты министерства внутренних дел России с помощью специальной программы «Дистанционное мошенничество» всего за год ее использования выявили более 324 тысяч серийных преступлений различных интернет-аферистов. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.

«Благодаря эффективности использования подсистемы «Дистанционное мошенничество» выявлено более 324 тысяч признаков серийных преступлений», - сказал представитель ведомства ТАСС.

Собеседник агентства пояснил, что эта программа позволяет собирать, систематизировать, обрабатывать и анализировать данные, полученные в ходе расследований уголовных дел о преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Причем все необходимые сведения фиксируются с момента регистрации сообщения о таком преступлении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что МВД разрабатывает мобильный сервис для борьбы с телефонными мошенниками, который будет предупреждать пользователей о звонках аферистов.