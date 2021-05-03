В Киеве пьяные блогерши курили и задували свечи в церкви на Пасху Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волну общественного негодования вызвал недавно появившийся в социальных сетях видеоролик, на котором киевский блогерши-подростки решили развлечься в церкви на Пасху. Девушки курили и пили в здании храма, а также устроили «перформанс», потушив свечи.

Telegram-канал «Киев Сейчас» в понедельник, 3 мая, сообщает, что инцидент произошёл в церкви Рождества Христова в Киеве на Почтовой площади. Девушки зашли в церковь якобы для того, чтобы освятить куличи, но вместо этого принялись задувать свечи, курить электронные сигареты и распивать спиртное. Свои «развлечения» блогерши сняли на видео.

На опубликованных кадрах видно, что юный особы совершенно не стесняют в выражениях, глумятся над изображениями в храме и кривляются на камеру с церковными атрибутами.

Пользователи социальных сетей подобное поведение девушек жестко осудили, назвав его недостойным, низким и позорным. В комментариях некоторых пользователи отметили, что «нормальные люди так себя не ведут», а юных блогерш «нет ничего святого».

Пока что неизвестно, намерены ли власти и правоохранительные органы Киева как-то наказать девушек, официальных комментариев по поводу данной ситуации пока что нет.