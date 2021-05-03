Никол Пашинян привился от коронавируса

Пашинян и его супруга сделали прививку от коронавируса Фото: REUTERS

Исполняющий обязанности армянского премьер-министра Никол Пашинян и его жена Анна Акобян сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом глава правительства республики сообщил в понедельник, 3 мая, на своей странице в социальной сети Facebook.

Политик не уточнил, какой именно препарат он и его супруга выбрали для вакцинации.

- Мы призываем граждан Армении обратиться в поликлиники и сделать прививки от коронавирусной инфекции, - написал Никол Пашинян.

На территории Армении уже идет вакцинация российским препаратом «Спутник V», разработанным центром имени Гамалеи. В первую очередь в республике прививку делают медики, люди, страдающие от хронических заболеваний, и работники учреждений и проживающие в них.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории республики остается напряженной. Ежедневно врачи фиксируют несколько сотен новых случаев заражения. Напомним, в Армении на фоне пандемии с сентября прошлого года действует карантин и масочный режим.