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Политика3 мая 2021 13:05

Путин утвердил поручения по реализации послания Федеральному собранию

Правительство должно обеспечить финансирование расходов на реализацию послания
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин утвердил поручения по реализации послания Федеральному собранию

Путин утвердил поручения по реализации послания Федеральному собранию

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному собранию от 21 апреля этого года. Список поручений главы государства опубликовали в понедельник, 3 мая, на официальном сайте Кремля.

- Правительству России поручают обеспечить финансирование расходов на реализацию послания парламенту. Кабмин должен предоставить доклад до 1 июня текущего года, далее - один раз в квартал, - говорится в указе Владимира Путина.

Глава государства также рекомендовал Общероссийскому народному фронту обеспечить мониторинг реализации поручений по итогам послания Федеральному собранию. Доклад по этой теме российский лидер ожидает до 1 августа этого года, а затем – раз в квартал.

В общей сложности перечень состоит из 18 пунктов, поручения в основном адресованы кабинету министров и другим органам власти. Список также содержит рекомендации регионам России. Так, глава государства рекомендовал регионам с 2022 года начать реализацию дорожных карт по достижению целевых энергетических балансов.