Полный текст послания президента Федеральному Собранию 2021. Стенограмма выступления Владимира Путина

Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Мы собрали полный текст обращения президента РФ.

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В.Путин: Уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы! Уважаемые граждане России!

Сегодняшнее Послание будет посвящено главным образом нашим внутренним вопросам. Это, разумеется, вопросы здравоохранения, социальной политики, экономики. Конечно, несколько слов нужно будет сказать о внешних делах, буквально несколько слов и по вопросам безопасности.

Но начну, конечно, с событий прошлого года, когда наша страна да и, собственно, весь мир столкнулись с новой, неизвестной и чрезвычайно опасной инфекцией.

В те дни, в том числе в ходе совещаний со специалистами и разговоров с лидерами многих государств, часто слышал от них такую оценку ситуации: мы имеем дело с абсолютной неопределённостью. И это действительно было так.

Видел это по информации из наших регионов. Число заболевших, которым требовалась срочная госпитализация, постоянно росло. Собственно, все и так об этом хорошо знают. Многие больницы были переполнены, сообщали о реальной угрозе нехватки кислорода, в том числе и в реанимациях. Аппараты ИВЛ, респираторы, средства индивидуальной защиты распределялись буквально поштучно. В товарной сети из-за повышенного спроса снижались запасы самого необходимого: круп, масла, сахара.

Эпидемия наступала. Но наряду с естественной большой тревогой у меня лично была твёрдая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания.

Граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно. Сплотившись, мы смогли сработать на опережение, создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить медицинских работников и граждан средствами защиты. Более чем в пять раз, до 280 тысяч, увеличили число коек в стационарах для приёма больных с коронавирусной инфекцией.

За кратким перечислением мер – огромный напряжённый труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас за это сердечно поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть.

Анализ ситуации шёл в те дни да и позже практически непрерывно. Хорошо помню, как приехал в больницу в Коммунарке. Надо было прочувствовать, увидеть своими глазами, с какой опасностью мы столкнулись, как, в каких условиях трудятся медицинские работники, ведь они сразу вышли на передовую, рискуя собой, сражались за каждую жизнь.

Сегодня в этом зале вместе с нами врачи, фельдшеры, медсёстры, сотрудники скорой помощи. Ещё раз сердечное спасибо вам, вашим коллегам из всех регионов России.

Настоящий прорыв совершили наши учёные, и сейчас Россия обладает тремя надёжными вакцинами от коронавируса. Эти и многие другие достижения последних лет – прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала страны.

Хочу поблагодарить всех, каждого, кто внёс вклад в борьбу с инфекцией: коллективы заводов, выпускающих лекарства, медицинскую технику, средства защиты, предприятия непрерывного цикла, ЖКХ, торговли, российский бизнес, который в сжатые сроки перестроил целые отрасли на производство необходимой продукции, гражданских и военных строителей, работников сельского хозяйства, собравших один из рекордных урожаев в истории страны – более 130 миллионов тонн.

На своём посту оставался личный состав правоохранительных органов и спецслужб. Безопасность России надёжно обеспечивали наши Вооружённые Силы.

Особо отмечу самоотверженность сотрудников социальных служб, интернатов, домов престарелых, хосписов, которые были и остаются рядом со своими подопечными. Вы со мной наверняка согласитесь: иногда смотришь на то, что происходит в этих учреждениях, радуешься за людей, которые исполняют там так ответственно свой долг. До слёз прямо. Хочется сказать им спасибо большое ещё раз.

Искренние слова признательности и учителям школ, преподавателям вузов, других образовательных учреждений. При участии и поддержке родителей учеников вы сделали всё возможное, чтобы ваши воспитанники получали знания, успешно сдавали экзамены.

Не прерывалась культурная жизнь России. С помощью современных технологий, в онлайн-режиме, оставались открытыми для людей театры, музеи, концертные залы. Все, кто работает в этой важнейшей сфере, делом доказали верность своей высокой миссии.

Выдержку проявили граждане, соблюдая, прямо скажем, изматывающие, но жизненно необходимые меры предосторожности. Тем самым мы вместе поставили мощный заслон эпидемии.

Солидарность людей выражалась в конкретных делах, в заботе о близких, в готовности помочь тем, кто нуждается в помощи. Миллионы стали волонтёрами, выстраивали маршруты помощи от человека к человеку. Общероссийская акция «Мы вместе» объединила представителей разных профессий и возрастов. Духовной опорой общества, как и всегда это бывало в трудное время, стало служение наших традиционных религий. Вижу здесь руководителей наших конфессий и хочу вам низко поклониться, спасибо большое.

На протяжении всей истории наш народ побеждал, преодолевал испытания благодаря своему единству. И сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие, сплочённость.

Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран уже забывают, нас, напротив, сделали сильнее. И эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать.

Уважаемые коллеги!

Мы столкнулись с эпидемией в то время, когда совпали, наложились друг на друга последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов прошлого века. И понимаем, что сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная. К сожалению, это так. Нужно это признать, констатировать, иметь это в виду и действовать, исходя из этой ситуации.

Сбережение народа России – наш высший национальный приоритет. Этим приоритетом определяются все положения обновлённой Конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры.

Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет.

Статистика даёт нам, к сожалению, неутешительные, нерадостные цифры. Мы видим даже определённое снижение. Понятно, с этой пандемией что происходит. Но стратегических целей в этом направлении, на этом важнейшем направлении, мы отменять не будем.

Хорошо понимаю, что это сложнейшая задача. Тем более что коронавирус пока ещё не побеждён окончательно, остаётся прямой угрозой. Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растёт. Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса: и по контуру внешних границ, и внутри нашей страны.

Ещё раз обращаюсь к гражданам России: дорогие мои, нельзя терять бдительность. Прошу вас беречь себя и своих близких, максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб.

Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу Правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этим вопросом. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет.

Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Пожалуйста, ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже: переболеть с трудно предсказуемыми последствиями.

Повторю, опасность вируса ещё сохраняется. Но уже сейчас мы должны чётко определить, как будем лечить нанесённые им раны, восстанавливать здоровье людей.

В период пиковых нагрузок больницы, поликлиники вынуждены были сократить или даже приостановить плановый приём пациентов. А это означает риск обострения хронических заболеваний или опасность пропустить, вовремя не заметить, не распознать болезнь.

Прошу Правительство, Минздрав совместно с субъектами Федерации с учётом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров, запустить их в полном объёме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. Здесь важен максимальный охват. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов.

Одна из мишеней, по которой прицельно бьёт коронавирус, – это сосуды и сердце. А это и так одна из первых причин смертности. Поэтому особое внимание в ходе профилактических осмотров нужно уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поручаю Правительству реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности. Это, как уже сказал, сердечно-сосудистые заболевания и, кроме того, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания.

Много молодых жизней уносит и гепатит C. Здесь тоже необходимы решения, которые позволят в горизонте десятилетия свести к минимуму эту опасность для здоровья нации.

Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20 процентов его затрат на туристические поездки по России.

Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Ведь именно в детстве на многие годы вперёд закладывается основа здоровья. Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь.

Кроме того, нам нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма. И уже в этом году запустить здесь пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране.

И конечно, нужно поощрить молодёжь, которая проявила себя в олимпиадах, волонтёрских и творческих инициативах, проектах платформы «Россия – страна возможностей». Для таких ребят программа частичного возврата средств за туристическую путёвку будет действовать и в каникулярный период, в каникулы, в так называемый высокий сезон. До этого мы таких решений не принимали.

Благодарю все парламентские фракции, которые поддержали решение о налоге на высокие доходы, точнее сказать, на часть этих высоких доходов. Полученные за счёт этого средства идут в специально созданный фонд «Круг добра» и уже направляются на помощь детям, страдающим редкими и тяжёлыми заболеваниями, на закупку для них дорогих лекарств, медицинского оборудования, на оплату операций.

28 апреля мы будем отмечать День работника скорой медицинской помощи. Он учреждён в знак уважения к тем, кто первым вступает в борьбу за жизнь людей. Эти специалисты должны быть обеспечены всем необходимым. В ближайшие три года дополнительно направим ещё пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность, в посёлки городского типа и малые города, что позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи.

Хочу подчеркнуть: здравоохранение во многих ведущих странах – мы это хорошо знаем, собственно, они сами об этом говорят – не смогло так же эффективно, как это сделали мы в России, отразить вызовы эпидемии. Вместе с тем, это надо признать и видеть, мировое здравоохранение стоит на пороге настоящей революции. Мы не можем её пропустить.

Эпидемия повсеместно и многократно ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов в диагностике, в проведении операций, реабилитации, в производстве лекарственных препаратов. И наша задача – поставить такие технологии на службу гражданам нашей страны.

Именно на новой технологической базе нам надо выстроить всю систему здравоохранения, при этом не ослабляя внимания к острым повседневным проблемам. А их, как мы знаем, много, прежде всего в первичном звене медицинской помощи. Здесь не должно быть очередей, трудностей с записью на диагностику, к профильному специалисту, с получением рецептов и больничных. Мы много в последнее время об этом говорим. Деньги выделены, предусмотрены. Нужно начинать это делать эффективно и быстро.

У нас в здравоохранении, как и в других социальных отраслях, до сих пор немало нерешённых вопросов: технических, финансовых, управленческих. Но человеку необходима именно квалифицированная своевременная помощь. С такой точки зрения предлагаю рассмотреть проблемы здравоохранения на одном из расширенных заседаний Госсовета. Подготовим его в ближайшее время.

Повторю: мы приобрели принципиально новый опыт работы в социальной сфере. Так, в период эпидемии прямыми выплатами поддержали семьи, в которых растут почти 28 миллионов детей, причём проводили эти выплаты без справок, бумажек, иной волокиты – автоматически, как это и нужно людям. Я знаю, что члены Правительства поработали над этим, специально работали, не без некоторых сбоев, но сделали всё, чтобы эта задача была выполнена, и справились с этим. Это здорово, это хороший пример. Такой подход должен стать нормой в работе всех уровней власти.

Именно в этом главный смысл Национальной социальной инициативы, которая обсуждалась на недавнем совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.

Обращаюсь к губернаторам: ваша прямая обязанность выстроить работу поликлиник, детских садов и школ, центров занятости, исходя из повседневных потребностей семей, каждого человека. Во многих регионах, сам видел, своими глазами, такая работа уже налажена по отдельным направлениям. Нужно, чтобы это было повсеместно и по всем социальным отраслям.

Уже в следующем, 2022 году мы должны внедрить принципы «социального казначейства». Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна», без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребёнка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации. Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, то есть на постоянной основе.

Отдельно придётся остановиться на такой чувствительной для многих семей теме, как взыскание алиментов. Это проблема, к сожалению, у нас в стране. Эта процедура не должна унижать человека. Все вопросы здесь нужно решать преимущественно удалённо и, главное, в интересах пострадавшей стороны. Мама с малышом на руках, а именно так чаще всего и происходит, не должна обивать пороги инстанций, собирать справки. Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. Государство обязано защитить права ребёнка, именно об этом идёт речь. Я попозже ещё к этой теме вернусь.

Уважаемые коллеги!

Мы понимаем, какой удар нанесла пандемия, эпидемия по благосостоянию людей, знаем это по цифрам, насколько сильно она обострила проблемы социального неравенства, бедности. Это вызов для всех стран мира, для всех, имейте в виду, не только у нас это происходит, везде одно и то же, но и для России тоже. Нас, конечно, прежде всего должна интересовать ситуация в нашей стране.

Сейчас мы столкнулись с ростом цен, который съедает доходы граждан. Неотложные решения, конечно, приняты, но полагаться исключительно на точечные, по сути, директивные меры, конечно же, нельзя. Мы помним, к чему это приводит, ещё в 90-е, в конце 80-х годов в Советском Союзе, – к пустым полкам, так было в конце 80-х годов. Сейчас же, даже на пике эпидемии, мы такого не допустили.

Задача Правительства – сформировать именно долговременные условия, которые, хочу это подчеркнуть, уважаемые коллеги, именно с помощь рыночных механизмов, а они есть, гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка. Никто не говорит, что мы директивно цены будем устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать. Есть рыночные механизмы регулирования, и нужно их использовать только вовремя и в том объёме, которые необходим и соответствует определённой ситуации в экономике и социальной сфере. Через снижение рисков ведения бизнеса стимулировать инвестиционную активность. Одно другому совершенно не мешает.

Главное сейчас, конечно же, обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить его и обеспечить дальнейший рост, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью, как я уже сказал.

Прежде всего государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Это наша последовательная политика. Мы и дальше будем двигаться именно по этому пути.

У нас уже действует система выплат на первого и второго ребёнка в возрасте от рождения до трёх лет. Эти выплаты получают семьи, где доход на члена семьи меньше двух прожиточных минимумов. В среднем по стране размер такой выплаты на ребёнка составляет 11 300 рублей в месяц. В 78 субъектах Федерации установлены выплаты на третьего ребёнка. В среднем по стране размер такой выплаты на ребёнка также составляет 11 300 рублей в месяц.

Мы, обращаю ваше внимание, последовательно идём в этой сфере, шаг за шагом. В прошлом году мы ввели выплаты на детей от трёх до семи лет включительно. Их размер дифференцирован и в среднем по стране составляет от 5650 рублей до 11 300 рублей в месяц.

Поручаю Правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача – свести к минимуму угрозу бедности для таких семей.

Но ряд новых решений необходимо принять незамедлительно уже сейчас, сегодня. Всегда трудно воспитывать ребёнка в неполной семье. Причин здесь может быть огромное количество. Дело не в причинах, дело в том, чтобы детей поддержать. Особенно трудно, когда такая семья находится в непростой материальной ситуации, тем более когда дети идут в школу, и расходы семейного бюджета объективно становятся больше.

Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама и папа в одиночку воспитывают ребёнка. И в свидетельстве о рождении – извините, что говорю о таких как бы бытовых вещах, но это то, чем люди живут, – и в свидетельстве о рождении не указан один из родителей либо родители разведены, и один из них имеет право на алименты. Поэтому с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Её размер в среднем по стране составит 5650 рублей.

И, конечно же, надо помочь женщинам, которые ждут ребёнка и при этом испытывают ещё и материальные трудности. Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребёнка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги.

Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату. В среднем по стране размер такой выплаты составит 6350 рублей в месяц.

Далее: сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребёнком зависит от трудового стажа, в целом это правильно, конечно, и справедливо. Но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Эта тема обсуждалась на площадке Госсовета, её ставила и «Единая Россия». Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничный по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет включительно оплачивался в размере 100 процентов от заработка.

Понятно, о чём речь, большинство присутствующих в зале понимают: чем больше стаж, тем больше оплата. 100 процентов имеют женщины, которые уже имеют приличный стаж, но они уже, как правило, и не рожают. А те, кто рожает, 100 процентов не имеют. Но надо, безусловно, поддержать тех, кто ждёт ребёнка.

Напомню также, что расширена и продлена до 2026 года программа материнского капитала. Теперь право на него возникает с рождением первенца. Раньше мы такого себе позволить не могли. Материнский капитал проиндексирован и составляет почти 640 тысяч рублей.

С 1 января прошлого года обеспечено бесплатное горячее питание для всех младших школьников, и эта мера также стала подспорьем для семей.

Подчеркну, в период эпидемии все наши решения были направлены на поддержку граждан. Но понимаю, что и сейчас многим, многим непросто. Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдём. Но этого ещё не произошло. И в этой связи предлагаю провести ещё одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно: по 10 тысяч рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведём в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребёнка в школу.