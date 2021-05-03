Россиян призвали оперативно покинуть Непал из-за прекращения авиаперелетов Фото: REUTERS

С 6 мая текущего года Непал приостанавливает международное авиационное сообщение из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавируса. В связи с этим россиян призывают оперативно покинуть территорию Непала. Об этом в понедельник, 3 мая, говорится в сообщении российского посольства в социальной сети Facebook.

- По решению правительства Непала с сегодняшнего дня полностью прекращаются авиаперелеты внутри государства, а с 00:00 6 мая начинает действовать запрет и на международное авиасообщение. В связи со значительным ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией и отсутствием свободных мест в непальских медицинских учреждениях просим граждан России оперативно покинуть Непал, - говорится в сообщении.

Представитель посольства России также посоветовали россиянам, которые планировали посетить Непал в ближайшее время, перенести поездку на более поздние сроки.

Жителей России, которые в силу тех или иных причин не могут покинуть Непал до прекращения международного авиасообщения, просят срочно связаться с посольством.