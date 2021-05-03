В Швейцарии ученые создали тест на антитела к коронавирусу по капле крови

Швейцарские ученые создали тест на антитела к коронавирусу по капле крови Фото: ИВАНОВА Диана

Федеральная политехническая школа Лозанны сообщила, что группа швейцарских ученых разработала тест для определения количества антител к коронавирусной инфекции по капле крови.

- Тестирование на антитела может стать мощным инструментом для отслеживания распространения инфекций SARS-CoV2, вируса, вызвавшего пандемию COVID-19. Группа ученых из Федеральной политехнической школы Лозанны, Женевского университета и Женевской университетской клиники в настоящее время разработала надежный и дешевый тест на антитела, который может анализировать более 1 тысячи образцов одновременно и требует небольшой капли крови, например, от укола пальца, — гласит текст сообщения.

Ученые протестировали образцы крови 155 инфицированных коронавирусом, и тест выявил антитела к инфекции в 98% случаев. При этом тест не обнаружил антитела у тех, кто не был инфицирован.

Система может анализировать чуть более одной тысячи образцов одновременно, что значительно сократит расходы на персонал в лаборатории.

Авторы рассчитывают, что тесты будут продавать в аптеках или супермаркетах, и люди смогут самостоятельно проверить у себя количество антител.

Ранее появилась информация, что ученые научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора создали и зарегистрировали первую в РФ иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител к коронавирусной инфекции. Показанием к использованию нового российского текста является необходимость оценки развития антительного иммунитета у зараженных коронавирусом пациентов во время терапии.