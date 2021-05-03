Бразилию назвали "лабораторией" по выведению новых штаммов коронавируса

Бразилию назвали "лабораторией" по выведению новых штаммов COVID-19 Фото: REUTERS

Профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес заявил, что бразильские власти не контролируют ситуацию с пандемией коронавирусной инфекцией в стране, поэтому страна превращается в "лабораторию" по выведению новых штаммов вируса.

- У нас сложился "идеальный шторм", поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля. Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов — лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше, 1 приводит слова Альвеса РИА Новости.

Он сообщил об особой опасности амазонского штамма, который обнаружили в городе Манаус. После его обнаружения в группу риска входят более молодые люди, в том числе и беременные женщины.

В конце марта бразильская компания BTHEK Biotecnologia произвела пилотную партию вакцин против коронавирусной инфекции "Спутник V" разработки российского института Гамалеи. BTHEK Biotecnologia входит в компанию União Química, которая является бразильским партнером Российского фонда прямых инвестиций.