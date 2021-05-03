В ООН призвали Киргизию и Таджикистан соблюдать перемирие

Генсек ООН призвал Киргизию и Таджикистан соблюдать перемирие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Киргизию и Таджикистан соблюдать перемирие. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

- Генсек приветствует контакты лидеров двух стран и достигнутую 1 мая договоренность о прекращении огня. Он призывает обе стороны предпринять все необходимые меры, чтобы перемирие соблюдалось, — сказал он на брифинге.

Дюжарик добавил, что генсек подтвердил готовность ООН оказать помощь двум странам в случае необходимости. Также Гутерриш выразил соболезнования родным и близким погибших в результате конфликта.

3 мая появилась информация, что число пострадавших во время вооруженного столкновения на границе с Таджикистаном граждан Киргизии увеличилось до 183. Отмечается, что в Киргизии продолжается сбор помощи для соотечественников, которые пострадали из-за инцидента на границе.Минздрав республики поблагодарил неравнодушных граждан и волонтеров, которые помогли собрать и довезти гуманитарную помощь в пострадавшие из-за конфликта с Таджикистаном районы.