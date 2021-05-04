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Политика4 мая 2021 0:31

Сенатор Пушков ответил на слова Блинкена о встрече Байдена и Путина

Он также отметил, что введение санкции США случат "мощным ударом по стабильности отношений" с Россией
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Сенатор Пушков ответил на слова Блинкена о встрече Байдена и Путина

Сенатор Пушков ответил на слова Блинкена о встрече Байдена и Путина

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее заявлял о намерении американского лидера Джо Байдена обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным стабилизацию отношений между странами.

- Вопрос в том, на какой основе Байден видит такую стабилизацию. Если на основе сохранения и расширения санкций США против России, то стабилизации не будет, ибо каждый новый раунд санкций - это мощный удар по стабильности отношений, - написал Пушков в своем Телеграм-канале.

Сенатор также отметил, что если американская сторона не готова ничего менять в своей политике, то это "не обещает успешных переговоров" между президентами стран.