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Общество4 мая 2021 5:18

Юрист предупредил россиян о наказании за досрочное погашение кредита

Специалист напомнил, что не все кредитные организации добровольно соблюдают данные требования закона
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Досрочное погашение кредита клиентов для банков часто оказывается неудобным. Однако возможность вернуть заимствованные средства раньше срока, у граждан есть. О том, что какие проблемы могут возникнуть при досрочном погашении кредита заемщиком, рассказал адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.

По его словам, если в договоре у клиента нет специального пункта о досрочном погашении долга, то заемщику необходимо оповестить банк о своем намерении погасить кредит досрочно за 30 дней. Однако не все кредитные организации добровольно соблюдают данные требования закона, в результате чего начисляют штрафы.

- Если банк вас штрафует за досрочное погашение кредита, необходимо оспорить это решение, написав заявление с требованием вернуть комиссию или же штраф за досрочный возврат займа, ссылаясь на статью 809 ГК РФ. Если же это не поможет, необходимо подать в иск в суд, - объяснил Гавришев, слова которого приводит агенство "Прайм".