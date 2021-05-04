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Общество4 мая 2021 10:41

Россияне оценили, как майские праздники повлияют на их доходы

33,8% опрошенных отметили, что их доход может уменьшиться
Анастасия РЫШКОВА
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56,6% опрошенных считают, что дополнительные нерабочие дни никак не повлияют на их финансовое положение.

56,6% опрошенных считают, что дополнительные нерабочие дни никак не повлияют на их финансовое положение.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Граждане России оценили свои доходы в майские праздники. Исследование провела онлайн-платформа Webbankir.

Около 56,6% респондентов считают, что дополнительные нерабочие дни никак не повлияют на их финансовое положение. Еще 33,8% опрошенных отметили, что их доход может уменьшиться, а 9,6% заявили, что надеются получить большую прибыль. Результаты исследования были опубликованы РИА Новости.

Для большинства россиян новость о продлении праздников практически не повлияла на их планы. Из опрошенных 67,8 % решили провести выходные дома, 27,3% — уехать за город, 3,5% — посетить экскурсии. Только 1,5% опрошенных собрались отдохнуть на курорте.

Напомним, что указом президента РФ майские праздники были продлены в этом году с 1 по 10 мая. Владимир Путин согласился сделать дополнительно нерабочими четыре дня между праздничными выходными после соответствующего предложения главы Роспотребнадзора Анны Поповой.