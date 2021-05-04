Аналитики спрогнозировали курс доллара после майских праздников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2021 году россияне отдыхают с 1 по 10 мая. Но многие организации решили сохранить рабочий график с 4 по 7 мая. Торги будут проводиться и на Московской бирже, но ждать сильных колебаний курсов валют не стоит, уверены эксперты.

- Хотя исторически сложилось, что после майских курс рубля всегда снижается на полпроцента. Но этот показатель входит в погрешность, - комментирует Life.ru эксперт компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Он полагает, что рубль замедлит свое восстановление в мае, а вот летом ситуация начнет стабилизироваться и к концу года доллар может упасть до 80 рублей.

Пока единственным сдерживающим фактором для российской валюты является геополитический фон.

- Если никаких новых санкций в майские праздники введено не будет, то курс останется прежним. Введение новых санкций или снижение нефтяных котировок может ослабить рубль до 78 за доллар и выше 90 за евро, - полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

А вот снижение геополитической напряженности может пошатнуть позиции доллара и снизить его курс до 73–75 рублей.

- Есть основания полагать, что летом рубль может укрепиться еще сильнее. Большинство туристических стран останутся закрытыми и большинство российских путешественников будут отдыхать внутри страны. Это поспособствует укреплению рубля. Доллар может опуститься до диапазона 70-73 рублей, - заключил кандидат экономических наук, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.

Ранее аналитики спрогнозировали, что в 2021 году инфляция в России составит 4,85%. Сдерживающим фактором для роста цен станет повышение ключевой ставки Центробанка и возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике, пишет газета "Известия".