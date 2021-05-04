Опрос: Россияне рассказали, как собираются отметить День Победы

Около 37% респондентов выразили радость, что в этом году могут присоединиться к празднику на улицах своего города. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Социальная сеть Одноклассники совместно с исследовательским центром ResearchMe провела онлайн-опрос о том, как отмечают День Победы пользователи рунета. Результаты опроса имеются в распоряжении kp.ru. В исследовании приняли участие 981 человек старше 18 лет.

54% опрошенных рассказали, что поздравляют друзей и близких с праздником в личных сообщениях, 48% респондентов отправляют виртуальные подарки, 23% предпочитают писать поздравления в разных группах и сообществах, 19% — публикуют посты в соцсетях, а 15% предпочитают позвонить лично. Лишь 9% опрошенных заявили, что не поздравляют с Днем Победы никого.

Около 37% респондентов выразили радость, что в этом году могут присоединиться к празднику на улицах своего города. 19% отметили, что из-за пандемии пока опасаются участвовать в мероприятиях с большим количеством людей. Еще 27% отмечают праздник дома, а 17% называют 9 мая «тихим праздником и днем памяти».

56% респондентов в День Победы с интересом читают публикации про героев Победы от друзей и авторов, но историями своих близких делятся чуть менее трети респондентов (28%). 17% пользователей рунета считают такие посты к 9 мая не совсем уместными.