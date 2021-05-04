Видео падения огромного болида в Японии сняли очевидцы

Огромный «шар» несколько секунд летел по направлению к земле. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На юго-западе Японии на видео попал гигантский падающий болид. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK.

Многочисленные видеозаписи огромного светящегося шара, рассекающего темное небо, были опубликованы японскими пользователями соцсетей. Огромный «шар» несколько секунд летел по направлению к земле, оставляя за собой «хвост», после чего взорвался. Очевидцы утверждают, что слышали сильный гул.

Падение падающей звезды было зафиксировано и камерами телеканала NHK, установленными в префектурах Фукуока и Нагасаки. Падение болида произошло в понедельник, 3 мая, примерно в 20.00 (14.00 мск).

Жители Эвенкийского поселка Тура в марте 2020 года стали очевидцами падения яркого метеорита. Никаких последствий он не принес, его падение ни на что не повлияло. Никакой сейсмической активности тоже не было зафиксировано.