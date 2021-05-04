ВЦИОМ: каждый пятый россиянин считает себя ленивым Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый пятый россиянин считает себя ленивым. Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные опроса жителей России о прокрастинации, лени и трудолюбии во вторник, 4 мая.

По данным исследования, считают себя ленивыми 21% россиян. Респонденты сообщили, что считают себя ленивыми, поскольку не хотят или не могут себя заставить что-то сделать, постоянно откладывают дела на потом и полагают, что могли бы делать намного больше. Три четверти опрошенных респондентов, напротив, заявили, что являются трудолюбивыми, при чем такой ответ чаще давали женщины и пожилые люди.

- Россияне, которые считают себя трудолюбивыми, отметили, что много работают, часто без выходных (305), держат на себе домашнее хозяйство, наводят порядок в доме (18%), любят трудиться и считают, что движение — жизнь (15%), а также не любят сидеть без дела (12%), - говорится в результатах опроса.

Только 14 процентов респондентов сообщили, что не ленятся вообще никогда. У остальных есть те или иные дела, которые им бывает иногда лень делать. Среди таких дел россияне выделили домашние и бытовые дела, уборку дома, мытье посуду и приготовление пищи. По три процента опрошенных соответственно сообщили, что ленятся делать зарядку, работать на даче, делать домашние задания и проверять их у детей.