В России отметили рост числа травм и отравлений на фоне майских праздников

В России зафиксировали рост числа отравлений и травм на фоне майских праздников Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил рост числа отравлений и травм на фоне майские выходных в РФ.

- По итогам трех нерабочих дней мы, к сожалению, отмечаем определенный рост числа обращений в связи с травмами и отравлениями, в том числе определенный рост числа смертельных случаев. Эти показатели чаще всего напрямую связаны со злоупотреблением алкоголем, — сказал Мурашко на совещании по вопросам борьбы с COVID-19.

Министр призвал россиян не злоупотреблять алкоголем, чтобы не навредить здоровью и избежать негативных последствий. Также он добавил, что медучреждения и скорая помощь до конца майских праздников будут работать в усиленном режиме.

Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года". Документ устанавливает с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы работников.