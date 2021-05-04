В Бразилии подросток зарезал трех детей и двух взрослых в детском саду

В детском саду бразильского штата Санта Катарина подросток зарезал трех детей и учительницу. Об этом сообщает местный портал G1. Изначально СМИ сообщали, что инцидент произошел в одной из школ.

Инцидент произошел во вторник, 4 мая. 18-летний молодой человек проник на территорию детского сада, где занимают дети в возрасте до двух лет. После этого он стал наносить удары большим ножом по детям и взрослым. В результате этого погибли трое детей и двое взрослых.

Затем злоумышленник попытался покончить с собой, однако его успели задержать. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Большего количества жертв удалось избежать благодаря действиям персонала, запершегося в классах с детьми. В связи с произошедшим в штате объявлен трехдневный траур.

28 апреля аналогичный случай произошел в Китае, где мужчина совершил нападение на детский сад в городе Бэйлю. Он нанес колото-резаные раны 16 ребятам и двум воспитателям. Подозреваемого удалось задержать, его мотивы выясняются.