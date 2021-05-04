Белый дом: США не заинтересованы в эскалации отношений с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга заявила, что Соединенных Штаты Америки не заинтересованы в обострении отношений с Россией. Так она прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, что американский лидер Джо Байден на возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным намерен обсудить стабилизацию отношений двух стран.

Псаки сообщила, что несмотря на разногласия стран, остаются сферы, где США и Россия могут работать вместе.

- Поэтому я думаю, что мы подаем сигнал о том, что мы не стремимся к эскалации отношений как в плане риторики, так и в плане действий. Разумеется, мы оставляем за собой право вводить последствия, если их действия того требуют, и мы хотим иметь стабильные отношения, в которых мы будем работать вместе в тех областях, где это конструктивно, — сказала Псаки.

Напомним, ранее Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе возможной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным хотел бы обсудить стабилизацию российско-американских отношений. При этом он отметил, что Соединенные Штаты предпримут ответные меры, если "Россия решит действовать безрассудно".