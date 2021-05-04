Порошенко обвинили в покупке через офшоры картин Дали и Репина

Бывший президент Украины (с 2014 по 2019 годы) Петр Порошенко тайно контролировал как минимум шесть офшорных компаний, совершавших сделки на миллионы долларов.

Как говорится в сообщении на сайте Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) - международного журналистского проекта, объединяющего 40 некоммерческих центров расследований, все операции проводились через счета в австрийском банке Raiffeisen.

Через офшорные компании проводились сделки по покупке роскошной мебели для его дома, а также дорогостоящие произведения искусства, среди которых сюрреалистическая скульптура "Длинноногий слон" Сальвадора Дали и картина Ильи Репина "Казаки на Черном море".