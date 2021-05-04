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В мире4 мая 2021 23:41

Порошенко обвинили в покупке через офшоры картин Дали и Репина

Экс-президента Украины заподозрили в тайном контроле как минимум шести офшорных компаний
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Бывший президент Украины (с 2014 по 2019 годы) Петр Порошенко тайно контролировал как минимум шесть офшорных компаний, совершавших сделки на миллионы долларов.

Как говорится в сообщении на сайте Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) - международного журналистского проекта, объединяющего 40 некоммерческих центров расследований, все операции проводились через счета в австрийском банке Raiffeisen.

Через офшорные компании проводились сделки по покупке роскошной мебели для его дома, а также дорогостоящие произведения искусства, среди которых сюрреалистическая скульптура "Длинноногий слон" Сальвадора Дали и картина Ильи Репина "Казаки на Черном море".