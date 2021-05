Бывший американский президент Дональд Трамп, заблокированный в крупных социальных сетях, решил запустить свой сайт.

Во вторник, 4 мая, телеканал Fox News сообщил о старте работы онлайн-платформы под названием From the Desk of Donald J. Trump ("С рабочего стола Дональда Трампа"). Она размещена на сайте комитета политических действий Save America ("Спасти Америку"), там будут публиковаться обращения Трампа к своим сторонникам.