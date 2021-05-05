В Росгвардии провели автопробег, посвященный 76-й годовщине Победы

5 мая в Росгвардии прошли торжественные мероприятия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Росгвардии 5 мая 2021 года прошли торжественные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Церемония началась с возложения венка и цветов к памятнику "Воинам внутренних войск", бюсту генерала Яковлева и памятнику Дзержинского.

После этого директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов объявил торжественный старт IV ежегодному автопробегу Росгвардии "Вахта памяти. Сыны Великой Победы".

Официальный представитель Росгвардии и руководитель автопробега Валерий Грибакин заявил, что в 2021 году конечной точкой маршрута участников автопробега станет город Осташков Тверской области. Он также рассказал, что в октябре и ноябре 1941 года 249-я и 27-я дивизии войск НКВД вели в Осташкове тяжёлые оборонительные бои. Участники автопробега также возложат цветы к памятникам погибшим защитникам Отечества в Волоколамске и в Ржеве.

Напомним, Росгвардия проводит автопробег с 2017 года. После предложения ветеранов, в 2018 году акцию решили проводить ежегодно и по всей России.