Путин поздравил сотрудников и ветеранов криптографической службы РФ с профессиональным праздником

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 5 мая, президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов криптографической службы страны с профессиональным праздником, указав на то, что криптографы внесли большой вклад в достижение Великой Победы. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Особо отмечу огромный вклад, который внесли криптографы в достижение Великой Победы. Во многом благодаря их компетентности, ответственности и личному мужеству была обеспечена надёжная шифрованная связь, в том числе в ходе переломных битв и сражений», - говорится в заявлении российского лидера.

Путин также отметил, что нынешнее поколение учёных, инженеров и специалистов службы трудится с полной самоотдачей, а также проводит большую работу, которая направленна на то, чтобы усовершенствовать средства защиты информации и разработку различных видов шифров, «в условиях новых вызовов и угроз, активного внедрения современных технологий проявляет инициативу».

Сегодня, российские криптографы отмечают 100-летие постановления правительства РСФСР о создании Специального отдела при Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). Именно это событие считают точкой отсчета создания шифровальной службы, и ежегодно 5 мая в России отмечается День шифровальщика.