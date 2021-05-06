Глава МИД Украины заявил, что РФ пытается установить контроль над Азовским морем

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия пытается установить контроль над Азовским морем, якобы усиливая свое военное присутствие в его водах.

- Российская сторона намерена осуществить ползучую аннексию Азовского моря. РФ постоянно усиливает свое военное присутствие в этой акватории и разрушает торговые пути. Проводившиеся на юге России военные учения были отработкой возможных действий против нашей страны. Они отрабатывают окружение Украины и наступательную операцию, - заявил министр иностранных дел Украины в интервью CNN в преддверии визита американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.

В последнее время страны Запала нередко выражают «обеспокоенность» в связи с якобы наращиванием российских сил около границ Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне подчеркивал, что перемещение войск России по своей территории не должно беспокоить другие страны: Россия не представляет угрозы ни для одного государства мира.