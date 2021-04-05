Кремль: Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Передвижение российских войск по территории страны не должно вызывать беспокойства других государств, поскольку Россия не представляет угрозу для других стран мира, в том числе для Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе не представляет угрозу для Украины», - заявил представитель Кремля, отметив, что Москва «всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности».

Комментируя сообщения о передвижении российских войск в Ростовской области Песков отметил, что никто «не блуждал и не блуждает». По его словам, российские войска передвигается по территории государства в тех направлениях, в которых считает нужным, а также в том виде, в котором считает нужным, «для обеспечения надежной безопасности». Как отметил представитель Кремля, такие действия армия не должно вызывать «ни малейшей обеспокоенности».

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что к украинским границам стянуты российские войска. По его словам, дополнительные воинские соединения были переброшены в Ростовскую, Брянскую, а также Воронежскую области.