Арендатор складов во Врбетице обвинил главу полиции Чехии в раскрытии секретных данных Фото: Shutterstock

Фирма Imex Group, арендовавшая у армии Чехии склады в Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы, обвинили главу местной полиции Яна Швейдара в раскрытии секретной информации о расследовании инцидента и потребовала привлечь его к уголовной ответственности. Об этом в четверг, 6 мая, сообщает сайт ekonomickydenik.cz.

В компании-арендаторе утверждают, что 20 апреля президент полиции Чехии ознакомил с подробностями расследования чешского лидера Милоша Земана, а глава государства через несколько дней раскрыл их в своем телеобращении к нации.

По информации издания, следствие в настоящее время работает с версией, что на территорию складов неких «агентов российских спецслужб» мог провести один из владельцев фирмы Imex Group. Руководство организации категорически отвергает это.

Ян Швейдар накануне говорил, что против него возбудили уголовное дело по обвинению в утечке секретных данных.

Напомним, власти Чехии утверждают, что ответственность за взрывы на складах во Врбетице в 2014 году якобы лежит на российских спецслужбах. На фоне этих заявлений в апреле Чехия объявила о решении выслать 18 российских дипломатов. Российское министерство иностранных дел выразило Праге решительный протест, назвав такой шаг предпринятым под голословными и надуманными предлогами, а также объявило 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата.