МИД РФ выразил решительный протест Чехии после высылки российских дипломатов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Праге выражен решительный протест в связи с высылкой из Чехии российских дипломатов. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России, отметив, что Москва примет ответные меры, которые заставят республику осознать ответственность.

Во внешнеполитическом ведомстве также назвали абсурдными обвинения российских разведчиков в причастности к взрывам на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

«Приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году … Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами», - говорится в заявлении министерства.

В МИД РФ отметили, что такой «враждебный шаг» является продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Прагой за последние годы, указав также на «американский след» в данных действиях. По словам российских дипломатов, в стремлении угодить Вашингтону на фоне принятых накануне американских санкций чешские власти «даже превзошли своих заокеанских хозяев».

«Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в субботу, 17 апреля, власти Чехии заявили о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив российских разведчиков в причастности к взрывам на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице.