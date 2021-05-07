Аналитики назвали самые высокооплачиваемые позиции в сфере производства в России

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в России Фото: "КП" Архив

Одну из самых высоких зарплат в сфере производства в России предлагают начальнику производства в Санкт-Петербурге - до 200 тысяч рублей. До 175 тысяч рублей предлагают начальнику участка в строительной компании в Омске и до 150 тысяч рублей - технологу на производстве товаров для творчества, сообщили аналитики сервиса "Работа.ру", изучив более пяти тысяч предложений на рынке труда. Результаты исследования опубликовал телеканал RT.

Ещё одной высокооплачиваемой позицией в сфере производства стала должность токаря-расточника в Екатеринбурге: специалисту с опытом от трёх лет предлагается зарплата 140 тысяч рублей в месяц.

На доход в 130 тысяч рублей ежемесячно могут рассчитывать также инженер-проектировщик систем электроснабжения в Москве и электрогазосварщик в Амурской области.

Ранее сайт KP.ru публиковал результаты опроса россиян, в котором большинство назвали зарплаты учителей и врачей несправедливо низкими.