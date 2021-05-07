Опрос: россияне считают зарплаты врачей и учителей несправедливо низкими

Россияне считают зарплаты учителей и медиков несправедливо низкими Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Россияне считают несправедливо низкими заработные платы учителей, медиков и ученых. Об этом гласят итоги исследования сервиса "Работа.ру".

Несправедливо низкими зарплаты учителей считают 64% опрошенных, пишет сайт kp.ru. По их мнению, они должны в среднем получать 120,7 тысяч рублей в месяц. Также 58% респондентов считают низкой зарплату медиков. По мнению россиян, они заслуживают заработную плату в среднем в 122,8 тысяч рублей в месяц. Еще 36% считают низким доход ученых, полагая, что им следует платить в среднем 130,8 тысяч рублей каждый месяц.

Также низкими были признаны зарплаты спасателей и пожарных (33% россиян), шахтеров (26%), инженеров (25%), разнорабочих (22%).

Ранее опрос показал, что только 9 процентов россиян довольны своей нынешней заработной платой. Выяснилось, что четверть респондентов хочет добиться повышения на сумму более 50 тысяч рублей. Почти столько же заявили о своем желании получать на 20-30 тысяч рублей больше.