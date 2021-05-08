Британский гонщик Хэмилтон в сотый раз выиграл квалификацию Формулы-1. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон в сотый раз в карьере одержал победу в квалификации гонки «Формулы-1».

«Не могу поверить, что у нас 100 поулов. Это сделано благодаря мужчинам и женщинам на нашей базе, которые постоянно поднимают планку своей работы и никогда не сдаются. Работать с этими людьми для меня просто мечта. Кто бы в конце 2012-го, когда мы решили работать вместе, подумал, что мы дойдём до 100 поулов. Для меня этот поул как первый, и я принимаю его со смирением и благодарностью», — цитирует Хэмилтона Motorsport.

Напомним, что гонщику Льюису Хэмилтону 36 лет. Он семикратный чемпион гонки «Формулы-1». Британский гонщик стал первым пилотом в истории, которому покорилось это достижение. Второе место по числу побед в квалификации принадлежит немцу Михаэлю Шумахеру, на счету которого 68 поулов.