Сенатор предложил ввести четырехдневную рабочую неделю для матерей

В Совфеде предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для матерей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов предложил установить четырехдневную рабочую неделю матерей.

"Нужно установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми, чтобы мама могла больше времени уделить семье, своему ребенку, решить те вопросы, которые не решишь в выходные дни", - сказал Леонов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что эту инициативу нужно обсудить на заседании трехсторонней комиссии, поскольку она затрагивает трудовое законодательство. Леонов считает, что эта идея имеет право на жизнь.

При этом он рассказал, что перехода всех работников на четырехдневную рабочую неделю - это вопрос непростой, "все нужно просчитать, чтобы граждане не потеряли в зарплате".

Ранее о такой инициативе рассказал и сенатор Рязанцев. Он также как Леонов считает, что матери должны уделять больше внимания своим детям.

С идеей сокращения рабочей недели до четырех дней выступил в 2019 году Дмитрий Медведев, занимавший в тот год пост премьер-министра страны.