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Политика10 мая 2021 1:02

Министры ЕС обсудят отношения с США и Россией

10 мая в Брюсселе состоится плановое заседание глав МИД стран ЕС
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Министры ЕС обсудят отношения с США и Россией

Министры ЕС обсудят отношения с США и Россией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

10 мая 2021 года совет Европейского союза на уровне министров иностранных дел проведет в Брюсселе плановое заседание.

На повестке дня будет обсуждение отношений с США и Россией, оказание поддержки странам Западных Балкан, а также планируется рассмотреть ситуации в Афганистане и вокруг иранской ядерной сделки.

Пока министры не намерены принимать решений о выдвижении новых санкциях против российской стороны или каких-либо дипломатических шагах, пишет ТАСС.