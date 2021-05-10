Министры ЕС обсудят отношения с США и Россией
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10 мая 2021 года совет Европейского союза на уровне министров иностранных дел проведет в Брюсселе плановое заседание.
На повестке дня будет обсуждение отношений с США и Россией, оказание поддержки странам Западных Балкан, а также планируется рассмотреть ситуации в Афганистане и вокруг иранской ядерной сделки.
Пока министры не намерены принимать решений о выдвижении новых санкциях против российской стороны или каких-либо дипломатических шагах, пишет ТАСС.