Министры ЕС обсудят отношения с США и Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

10 мая 2021 года совет Европейского союза на уровне министров иностранных дел проведет в Брюсселе плановое заседание.

На повестке дня будет обсуждение отношений с США и Россией, оказание поддержки странам Западных Балкан, а также планируется рассмотреть ситуации в Афганистане и вокруг иранской ядерной сделки.

Пока министры не намерены принимать решений о выдвижении новых санкциях против российской стороны или каких-либо дипломатических шагах, пишет ТАСС.