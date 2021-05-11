Путин и Байден договорились расширить диалог по контролю над вооружением

Владимир Путин и Джо Байден согласились расширить диалог по контролю над вооружением Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден договорились расширить диалог по контролю над вооружением. Об этом сообщил американский постпред на Конференции по разоружению Роберт Вуд.

- Президент Байден и президент Путин согласились расширить дискуссии по стратегической стабильности по контролю над целым рядом вооружений и нынешним вопросам безопасности. Мы в процессе подготовки таких дискуссий, — сказал Вуд.

Ранее Джозеф Байден заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным. Так американский лидер ответил на вопрос журналиста, считает ли он, что Россия причастна к недавней кибератаке на американскую компанию Colonial Pipeline. Президент Соединенных Штатов добавил, что у американских спецслужб "нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства, что вирус находится в РФ".