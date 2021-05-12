Похороны погибших при стрельбе в школе Казани пройдут 12 мая 2021 Фото: REUTERS

Погибших во время стрельбы в школе №175 в Казани похоронят в среду, 12 мая. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Республики Татарстана Лилия Галимова.

«Все близкие сами принимают решение, где (будут погребены умершие). Власти помогают в организации», - приводит РИА Новости слова руководителя пресс-службы президента Татарстана.

Как уточнила Галимова, родственникам погибших начали выдавать тела.

Напомним, днем ранее, во вторник, 11 мая, утром 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев пронес в казанскую гимназию огнестрельное оружие и устроил стрельбу. Как писал сайт kp.ru, жертвами стрельбы стали девять человек, семь из которых - дети. Число пострадавших увеличилось с 21 до 23 человек. Среда, 12 мая, в Республике Татарстан объявлен траур по погибшим.

Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец рассказала о семье устроившего стрельбу в школе, а также о его личных отношениях с родителями. Как она сообщила, в финансовом плане семья благополучная, однако родители молодого человека не контактировали с сыном и даже не понимали, что с ним происходит.