Устроивший стрельбу по школьникам в Казани не общался с родителями

Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец рассказала о семье устроившего стрельбу в школе №175 в Казани 19-летнего Ильназа Галявиева и его личных отношениях с родителями.

По ее словам, что касается финансовой стороны, то в этом плане семья благополучная. Однако родители молодого человека, жестоко расправившегося с детьми, не контактировали с ним и даже не понимали, что с ним происходит.

- Он из так называемой благополучной семьи, учился в престижном вузе, который родители имели возможность оплачивать. Не так давно он съехал от родителей, и ведь на что-то он как-то и где-то жил в отдельном жилье. <...> но на уровне личных отношений, контакта у родителей с ребенком не было, и как раз из-за этого системного затяжного конфликта он от них и съехал. В общем-то они в последнее время даже не понимали, что с ним происходит, - рассказала Волынец в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

Ранее сообщалось, что 11 мая 2021 года в школе №175 в городе Казань произошло ЧП. Назвавшийся "богом" 19-летний юноша с ружьем наперевес ворвался в родную школу, чтобы отомстить за все обиды. В результате погибли 10 человек, еще 18 в больнице, двое из которых в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

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