Дело о массовом убийстве в школе в Казани могут переквалифицировать в статью "терроризм"Фото:Егор Алеев/ТАСС.

Заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика по итогам заседания суда о мере пресечения 19-летнему Ильназу Галявиеву заявил, что уголовное дело о стрельбе в школе в Казани могут переквалифицировать на статью о терроризме "при наличии оснований".

Пока статья о терроризме в рамках этого уголовного дела не рассматривается, заявил он. Напомним, что после слушания по делу о стрельбе в школе 11 мая Советский районный суд Казани арестовал Галявиева на два месяца. Дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ - убийство двух и более лиц. Свою вину Ильназ признал.

Ранее он заявил следователям, что совершил преступление под воздействием божественной силы. Он отрекся от биологических родителей.

11 мая житель Казани Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175. Жертвами молодого преступника стали семь детей и двое взрослых - работников гимназии. Всего пострадали 32 человека.