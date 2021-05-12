Экспертиза на вменяемость стрелявшего в школе в Казани Галявиева продлится как минимум два месяца. Фото: оперативная съемка.

Специалисты проведут экспертизу на определение вменяемости обвиняемого в стрельбе в казанской школе 19-летнего Ильназа Галявиева. Она продлится как минимум два месяца, сообщил заместитель прокурора Республики Татарстан Алексея Заику.

По его словам, при необходимости сроки будут продлены.

"Два месяца, в случае необходимости может быть продлено", – уточнил Заика.

12 мая в Советском районном суде Казани прошло слушание по делу о массовом убийстве. Обвиняемый Ильназ Галявиев признал свою вину. В момент преступления он совершил не менее 17 выстрелов из пятизарядного гладкоствольного ружья. Житель Казани по решению суда арестован на два месяца. Ему грозит пожизненное заключение за совершенное преступление.

Ранее СК заявил, что причиной неадекватного поведения молодого человека могла стать болезнь мозга.

Напомним, что 11 мая Ильназ устроил в школе №175 стрельбу. Жертвами стали семь детей и двое взрослых.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура по погибшим.