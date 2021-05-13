В секторе Газа зарегистрировали смерти, вызванные неизвестными токсичными веществами Фото: REUTERS

В последние дни среди жителей сектора Газа зарегистрировали несколько летальных случаев, скорее всего, вызванных воздействием неизвестных токсичных веществ. Об этом сообщило Министерство здравоохранение анклава.

«Несколько тел мучеников поступило в медицинский комплекс "Аш-Шифаа" и, как было установлено в ходе судебно-медицинской экспертизы, непосредственной причиной смерти была асфиксия с явными симптомами, указывающими на то, что они, вероятно, подверглись воздействию отравляющих газов», - приводит заявление ведомство информационный портал Samaa News.

Уточняется, что у погибших были взяты необходимые пробы для завершения соответствующих тестов, но в министерстве не сообщили, при каких именно обстоятельствах погибли люди.

По данным телеканала Sky News Arabia, причиной летальных исходов стало «вдыхание токсичных газов, выпущенных израильской армией».

Напомним, новый виток напряженности между Израилем и Палестиной возник поле того, как боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС выдвинула израильским властям ультиматум с требованием отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме в течение двух часов. Через несколько часов появилось сообщение о выпушенных по израильским территориям 200 ракетам. От Израиля последовали ответные действия. Как писал сайт kp.ru, израильская армия готовит план наземной операции в секторе Газа.