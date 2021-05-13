Израильская армия готовит план наземной операции в секторе Газа Фото: REUTERS

Израильские военные начали разработку вариантов проведения наземной фазы кампании в секторе Газа.

Как сообщает пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, израильские военные уже ведут разного рода подготовку к наземной операции в секторе Газа, однако команды о ее проведении пока не было.

«Войска в дивизии "Газа" находятся на разных стадиях подготовки, включая инструкции руководства генерального штаба, но пока не был дан приказ осуществить такую операцию», - сказал пресс-секретарь, отметив, что военные приготовления сейчас действительно ведутся.

По данным газеты The Jerusalem Post, план наземной операции поступит на рассмотрение начальнику Генштаба Авиву Кохави в течение дня в четверг, 13 мая.

Напомним, новый виток напряженности между Израилем и Палестиной возник поле того, как «Бригады Иззэддина аль-Кассама», (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) выдвинула израильским властям ультиматум с требованием отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Через несколько часов появилось сообщение о том, что около 200 ракет было выпущено из сектора Газа по израильским территориям. От Израиля последовали ответные действия.