Власти США призвали прекратить действия Азербайджана на границе с Арменией

США назвали провокационными действия Азербайджана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США назвали действия Азербайджана на границе с Арменией провокационными и призвали прекратить их, сообщила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер. Она также призвала обе республики разрешить конфликт переговорами.

- Мы пристально следим за ситуацией. <...> Перемещение сил <...> безответственно, а также неоправданно провокационно. <...> Мы надеемся, что Азербайджан немедленно отведет все силы и прекратит дальнейшие провокации, - заявила Портер во время брифинга.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, власти республики обсуждают с Арменией ситуацию на границе двух стран и стремятся урегулировать напряжённость в регионе.

И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил также сегодня, 14 мая 2021, что направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной.